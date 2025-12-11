Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Öğrenci Gelişim, Etkinlikler ve Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren DAÜ Tiyatro Topluluğu, öğrencilerin kültürel ve sanatsal gelişimini desteklemek amacıyla düzenlediği 4. Duvar Atölye Günleri’nin üçüncüsü gerçekleştiriyor.

Etkinlik kapsamında cumartesi günü saat 16.00’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda Etimesgut Belediye Başkanı ve sanatçı Erdal Beşikçioğlu konuk edilecek.

DAÜ'den yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenecek söyleşide Beşikçioğlu, “Bir Tiyatro Yönetmek, Bir Kent Yönetmek” başlıklı konuşmasında hem tiyatro alanındaki deneyimlerini hem de belediye başkanlığı sürecinde edindiği birikimleri paylaşacak.

Tüm halkın katılımına açık olacak söyleşi ile katılımcılara hem sanatsal hem de yönetsel açıdan zengin bir perspektif sunmak hedefleniyor.