Düzelenen çalıştayın açılış konuşmasını yapan Nilden Bektaş Erhürman, konuşmasının başında herkese sevgi ve selamlarını iletti. Bu tür anlamlı etkinliklerde bir araya gelmenin kendisi için de mutluluk verici olduğunu ifade eden Nilden Bektaş Erhürman, Çevre Eğitimi ve Yönetimi Uzmanı Dr. Asuman Koruoğlu Kuyucu ile daha önceden gerçekleştirdikleri görüşmeye atıfta bulundu ve kendisine sunulan kapsamlı rapor için emeği geçen herkes teşekkür etti.

Sulak alanlar konusunda sorunun, alanları koruyamamak olduğuna dikkat çeken Nilden Bektaş Erhürman, yasa ve tüzükler bunun için yeterli olmadığına değindi, bunun yanı sıra, bir çok başka sebep de olduğunu ifade etti ve “Sorun belliyse çözüm de ortada demektir” dedi.

Nilden Bektaş Erhürman, ülkede yetişmiş uzmanların olduğuna ve gerekli çalışmalar yapıldığını belirterek bir çok ülkeye göre ileri düzeyde olunduğunu vurguladı ve “Ülkemizde sulak alanlarımız sorunu, bu alanların bilinip korunamıyor olmasıdır. Bu çerçevede, yasa ve tüzüklerin güncellenerek düzenlenmesi, denetimin eş zamanlı olarak yapılması, gerekli kaynağın ayrılması ve halkın bilinçlenmesi, bizleri aşamalı olarak çözüme götüren adımlardır” dedi.

Sulak alanları korumak ve geliştirmek adına niyetin de önemli olduğunu ifade eden Erhürman, bölgeye sahip çıkılmasından dolayı katkı koyan herkese tesekkürlerini yineledi ve Cumhurbaşkanlığı olarak konunun takipçisi olacaklarını belirtti.