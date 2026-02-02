Emerald Bay Sitesi’nde, ekonomik ömrünü tamamlayan kanalizasyon kuyuları nedeniyle atık suların taşarak denize karıştığı, bunun da çevre ve toplum sağlığı açısından ciddi riskler oluşturduğu belirtildi. Yıllar boyunca vidanjör hizmetleriyle geçici çözümler üretilmeye çalışılsa da sorunun kalıcı olarak giderilemediği ve site sakinlerinin yüksek maliyetlerle karşı karşıya kaldığı ifade edildi.

Bu kapsamda, 2024 yılı içerisinde site sakinlerine davet mektupları gönderilerek bilgilendirme ve istişare toplantıları düzenlendi. Yapılan teknik değerlendirmeler sonucunda Emerald Bay Sitesi’nin, ana cadde üzerinden geçen mevcut kanalizasyon hattına bağlanmasına karar verildi. Belediyenin Su ve İmar Bölümleri tarafından hazırlanan proje doğrultusunda maliyet hesaplamaları yapılarak hane başına 1.000 Sterlin katkı payı belirlendi.

Toplam 142 haneden bugüne kadar yaklaşık 100 bin Sterlin tahsil edilirken, taksitlendirme talebinde bulunan site sakinlerinden ilerleyen süreçte 42 bin Sterlin daha tahsil edilmesi planlanıyor. Yürürlükteki mevzuat gereği her konuttan asgari ücretin yüzde 50’si oranında bağlantı ücreti alınarak, toplamda 64 bin 800 Sterlin bağlantı bedeli tahsil edildi. Kalan tutarın ise doğrudan yapım ve altyapı çalışmalarında kullanıldığı bildirildi.

Proje kapsamında toplam 77 bin 600 Sterlin tutarında yapım gideri gerçekleştirildi. Yaklaşık 1.500 metre kazı ve borulama çalışmaları için 20 bin 874 Sterlin, altı adet motor için 11 bin 280 Sterlin, kumlama ve dozer kapama işleri için 9 bin 804 Sterlin, elektrik logarları, panolar ve KIB-TEK işlemleri için 13 bin 233 Sterlin, parke ve beton işleri için ise 22 bin 410 Sterlin harcama yapıldı.

Ağustos 2025 itibarıyla tamamlanan çalışmalar sonucunda Emerald Bay Sitesi’nin tüm atık suları güvenli şekilde ana kanalizasyon hattına bağlandı. Böylece çevreye ve denize atık su akışı tamamen ortadan kaldırılmış oldu.

Ataser: Kanalizasyon sorunlarının kalıcı olarak çözüme kavuşturulması hedefleniyor

Belediye Başkanı Fırat Ataser’in çevre ve halk sağlığını önceleyen vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen projenin tamamlanmasının ardından, benzer sorunlar yaşayan bazı sitelerden de belediyeye talepler ulaştığı bildirildi. İlgili birimlerin teknik çalışmalara başladığı ve önümüzdeki dönemde bu sitelerde de kanalizasyon sorunlarının kalıcı olarak çözüme kavuşturulmasının hedeflendiği kaydedildi.