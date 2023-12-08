Erhürman ve beraberindeki heyet, geçtiğimiz gün İskele bölgesindeki köylere ziyaret düzenledi ve bu bölgedeki yurttaşlarla bir araya gelerek sorunları dinledi, çözüm önerilerini anlattı. Erhürman’a ziyaretlerinde İskele milletvekilleri Fide Kürşat, Biray Hamzaoğulları, İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve partililer eşlik etti. İlk olarak Yenierenköy’ü ziyaret eden CTP heyeti sırayla Yeşilköy, Gelincik, Adaçayı ve Sipahi köylerine gitti.

“İnsanlara elde edemeyecekleri rakamlar teklif ediliyor…”

Köy ziyaretlerinde yurttaşlara hitap eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, özellikle emirname kapsamında bulunan İskele bölgesinde arazi satışları olmasının dikkat çekici olduğunu ifade etti. Karpaz bölgesi için hazırlanan İmar Planı’ndan kaynaklı bazı gelişmeler olabileceğine vurgu yapan Erhürman, “İnsanlara, 30 yıl bu toprakları ekip biçmeleri durumunda bile elde edemeyeceği rakamlar teklif ediliyor ve günün sonunda ekonomik sıkıntılarla mücadele etmeye çalışan insanlarımız çareyi topraklarını satmakta buluyor” ifadelerini kullandı.

“Bu toplum bu kötü yönetimi hak etmiyor”

Topraklarını satan insanları kınamadığının altını çizen Tufan Erhürman, gelen talepler doğrultusunda verilen fahiş fiyatlar insanları mülklerin satma noktasına getirdiğini vurguladı. Kıbrıs Türk toplumunun bu kadar kötü bir yönetim zihniyetiyle yönetilmeyi hak etmediğini ifade eden Erhürman, her geçen gün sorunların arttığını ve erken seçimin şart olduğunu belirtti. Mülk satışları konusunun yanı sıra ekonomik sorunlar ve düşen alım gücü problemlerine de değinen Erhürman, mevcut hükümet eliyle KIB-TEK’te gerçekleştirilen ihalesiz yakıt alımlarıyla kurumun bilinçli bir şekilde zarara uğratıldığını ve kötü yönetimin faturasının halka kesildiğini söyledi.