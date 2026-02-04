Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla kanserle mücadele alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Onkoloji Hastanesi, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı ile Kanser Hastalarına Yardım Derneği'ni ziyaret eden Bektaş Erhürman, hem hastalarla hem de sivil toplum temsilcileriyle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlk olarak Onkoloji Hastanesi’ni ziyaret eden Nilden Bektaş Erhürman, hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti; tedavi gören çocuklara ise kitap takdiminde bulundu. Ziyarette Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hasan Birtan, Başhekim Yardımcısı Dr. Çağın Ozankaya ve bölüm sorumluları tarafından hastanedeki hizmetler hakkında bilgi verildi. Bektaş Erhürman’a, Cumhurbaşkanı Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı ile Cumhurbaşkanlığı Sosyal Hizmetler ve Sosyal Politikalar Danışmanı Aydan Başkurt eşlik etti.

Daha sonra Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nı ziyaret eden Bektaş Erhürman, Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Özün Yamaç ve vakıf üyeleriyle bir araya geldi. Vakfın, adını taşıdığı Kemal Saraçoğlu’nun mirasını yaşatarak birçok çocuğa umut olduğunu belirten Bektaş Erhürman, Saraçoğlu’nu rahmetle andı. Çocuklara ve ailelere yıllardır destek sunan vakıf yöneticilerini ve geçmiş dönem yönetimlerini tebrik eden Bektaş Erhürman, erken tanı, ilaca erişim ve farkındalık çalışmalarının önemine vurgu yaparak Cumhurbaşkanlığı’nın vakıfla iş birliğine hazır olduğunu açıkladı. Görüşmenin ardından kendisine ziyaret anısına plaket takdim edildi.

Günün son ziyaretini Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD)’ne gerçekleştiren Bektaş Erhürman, KHYD Başkanı Ayşe Kanlıada ve yönetim kurulu üyeleriyle Umut Eğitim ve Kültür Evi’nde bir araya geldi. Kanserin çağın hastalığı olduğuna dikkat çeken Bektaş Erhürman, tedavi sürecinin hem hastalar hem de aileler için büyük bir sabır ve dayanma gücü gerektirdiğini ifade etti. Derneğin yıllardır hastalara maddi ve manevi destek sunduğunu belirterek emeği geçen tüm başkan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Erken tanının hayat kurtardığını ve sağlık sistemindeki yükü azalttığını belirten Bektaş Erhürman, kanser taramaları, bilinçlendirme faaliyetleri ve ilaca zamanında erişimin hayati önem taşıdığını söyledi. Kanser hastalarına acil şifalar dileyen Bektaş Erhürman, Cumhurbaşkanlığı olarak sağlık alanında atılacak adımlara destek vermeye hazır olduklarını vurguladı.