Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios’un Paskalya dolayısıyla yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi.

Başpiskopos’un, Kıbrıs sorununa ilişkin kullandığı ayrımcı ve kışkırtıcı ifadeleri eleştiren Erhürman, Kilise’nin bu tür beyanlarının Kıbrıs Türk halkı nezdinde hiçbir değer taşımadığını vurguladı.

Açıklamasında, Rum Ortodoks Kilisesi’nin Kıbrıs’ın siyasi tarihinde oynadığı rolü hatırlatan Erhürman, Kıbrıslı Rum siyasi liderliğine de önemli bir çağrıda bulundu.

Erhürman'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios Paskalya dolayısıyla yaptığı açıklamada neler söylüyor neler!

Kıbrıs Rum tarafının daha fazla taviz vermesinin mümkün olmamasından, BM'nin Kıbrıs sorunuyla ilgili tutumundan duyduğu rahatsızlığa, "Türkleri kovmaktan", "vatanı kurtarmaya" uzanan bir açıklama!

'KLİSE KIBRIS SORUNU KONUSUNDA KIBRIS TÜRK HALKININ MUHATABI DEĞİL'

Rum Ortodoks Kilisesi'nin Kıbrıs Rum siyasi tarihindeki ve siyasi kültüründeki yerini bilmiyor değiliz elbette. Bu Kilise'nin bu adanın başına ördüğü çorapları da biliyoruz.

Bilinsin ki bu hadsiz açıklamaların bizim için beş paralık kıymeti yok. Kilise Kıbrıs sorunu konusunda Kıbrıs Türk halkının muhatabı değil.

'BAŞTA HRİSTODULİDİS OLMAK ÜZERE KIBRISLI RUM SİYASİLER, TOPLUM LİDERLİĞİNİN KİMDE OLDUĞUNU NETLEŞTİRMEK ZORUNDA'

Ama burada başka bir şey var. Başta Sn. Hristodulidis olmak üzere Kıbrıslı Rum siyasiler, Kıbrıs Rum toplumunun siyasi liderliğinin kimde olduğunu, Kıbrıs sorunu konusunda Kıbrıs Rum halkı adına kimin konuşacağını netleştirmek zorunda.

Bugün rahatta olabilirler. Ama yarın masada Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesini bir kez daha karşılarında bulduklarında bu meseleyi nasıl halledeceklerini şimdiden düşünmelerinde yarar var!"