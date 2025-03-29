Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden ‘başörtüsü’ tartışmalarına yönelik yeni bir açıklama daha yaparak, “Onlar küçük hesaplarla oyun kurdularsa, biz de bu oyunu çocuklarımıza olan sevgimizle bozarız” ifadelerini kullandı.

Erhürman, “Birkaç gündür ülkenin dört bir yanından mesajlar, telefonlar geliyor. Kendisi, annesi, babası burada, Türkiye’de veya başka bir ülkede doğanlar; farklı din ve inançlara mensup olanlar, inananlar, inanmayanlar… Ortak cümle şu: “Aman ha, sakın oyuna gelmeyin”…” dedi.

“Belli ki “oyun kurucular” bu ülke halkının aklını, yüreğini, deneyimlerini, ferasetini hesaba katmamış bu oyunu kurarken” açıklamasını yapan Erhürman, şöyle devam etti:

“Bu halkın bütünlüğünü, kardeşliğini bozmayı göze almışlar küçük hesaplar için. Ama kimse endişeye kapılmasın. Ne insanlarımızın kardeşliğinin bozulmasına, ne de çocuklarımızın birbirine kırdırılmasına izin veririz. Onlar küçük hesaplarla oyun kurdularsa, biz de bu oyunu çocuklarımıza olan sevgimizle bozarız.

Onlar “böl ve yönet” deyip, bizi bölerek, sorunlara boğarak yönetmeye kalkarlar, biz birleşiriz, birleşerek sorun çözer, birlikte yönetiriz…

Dedim ya! Endişeye mahal yok… Biz bu oyunu aklımızla, yüreğimizle, deneyimlerimizden çıkardığımız derslerle, yüreğimizden taşan sevgimizle, hep birlikte bozarız…”