Erhürman, Hristodulidis’in kendisine sorular yönelttiğini ve bunları kamuoyu önünde yanıtlamasını istediğini belirterek, “Masaya her ne koyduysam kamuoyu bunları biliyor. Kaldı ki (bir değişiklik olmazsa) 24 Şubat’ta Sayın Hristodulidis ile bir görüşmemiz olacak. Orada kendisinin bana soruları olacağı gibi, benim de ona sorularım olacak. Ben sorularını her zamanki gibi yanıtlayacağım. Umarım ve dilerim ki o da benim sorularımı yanıtlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Sabrının ve soğukkanlılığının bugüne kadar birçok kez sınandığını belirten Erhürman, “Sonuç alınamadı. Ben sırtımı halkımın çözüm iradesine yaslayarak, sabırla, soğukkanlılıkla, ciddiyetle ve kararlılıkla yoluma devam ediyorum. Suçlama oyunlarına girmedim. Girmem” dedi.

Cumhurbaşkanı Erhürman'ın konuyla ilgili paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Sn. Hristodulidis bana sorular sormuş ve bunları kamuoyu önünde yanıtlamamı istemiş.

Masaya her ne koyduysam kamuoyu bunları biliyor. Kaldı ki (bir değişiklik olmazsa) 24 Şubat'ta Sn. Hristodulidis ile bir görüşmemiz olacak. Orada kendisinin bana soruları olacağı gibi, benim de ona sorularım olacak. Ben sorularını her zamanki gibi yanıtlayacağım. Umarım ve dilerim ki o da benim sorularımı yanıtlayacaktır.

Sabrımı ve soğukkanlılığımı sınamaya çalışan çok oldu bugüne kadar. Sonuç alınamadı. Ben sırtımı halkımın çözüm iradesine yaslayarak, sabırla, soğukkanlılıkla, ciddiyetle ve kararlılıkla yoluma devam ediyorum.

Suçlama oyunlarına girmedim. Girmem"