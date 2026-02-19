Protokolün ek protokollerle geliştirilip, genişletilip, değiştirilebileceğine imkân sağlayan madde içerdiğine işaret eden Hasipoğlu, “Bununla ilgili çalışma bu hafta içinde başladı. Türk Telekom ülkemize geldi. Bu konuda da bir irade uyuşması var." dedi.

BRT’de yayınlanan “Gündem 12” programına katılan Hasipoğlu, gündemle ve Ankara’daki temaslarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Mevkidaşı T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile planlanan bir görüşme için Ankara’da bulunduklarını kaydeden Hasipoğlu, ana gündem maddesinin Dijital Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin imzalanması olduğunu söyledi.

Hasipoğlu, dünyada bu mecrayı kontrol altına almak için yasal düzenlemelerin başlatıldığını, sözleşmelerin imzalandığına işaret ederek, bu konudan sorumlu bakanlık olarak çalışma başlattıklarını söyledi. Oğuzhan Hasipoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki sistemi öğrenmek, kendi düşüncelerini paylaşmak ve Türkiye’nin imzaya açtığı Dijital Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni imzalamak için Ankara’da olduklarını yineledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, soru üzerine, sözleşmenin inisiyatif ve toplumsal seferberlik anlamı taşıdığını belirterek, “Amaç, çocukların kendi dijital haklarını koruyabilecek duruma gelene kadar güvenliğini sağlamak ve iş birliği çerçevesi oluşturmak.” dedi.

Ailelere ve öğretmenlere büyük görev düştüğünü belirten Oğuzhan Hasipoğlu, bakanlığın başlattığı yasa çalışmalarından birinin Cumhuriyet Meclisi’nin gündeminde olduğunu söyledi.

İnternet servis sağlayıcılarına yükümlülük getiren düzenlemenin Bilişim Suçları Yasası tahtında Bakanlar Kurulu’ndan geçirildiğini belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, bunun için özel düzenlemeler de yapılacağını kaydetti.

Hasipoğlu, çocukları dijital mecradaki zararlı etkenlerden korumak için önemli bir adım attıklarını ve "Dijital Dünyada Güvende Kalın” projesini başlattıklarını belirtti. Hasipoğlu, Sosyal Hizmetler Dairesi’nin web sitesi ve telefon ihbar hattı oluşturduğunu söyledi.

Oğuzhan Hasipoğlu, Cumhuriyet Meclisi’nde UBP Milletvekili Hasan Küçük başkanlığında oluşturulan Dijital Dünyada Çocuk Haklarına İlişkin Geçici ve Özel Komitesi'nden bir heyetin de Ankara’da olduğunu belirtti.

Hasipoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) bir görüşme gerçekleştirecek heyetin hem yasama, hem de yürütme olarak bu alandaki çalışmalara hız vereceğini i kaydetti.

Fiber optik konusu

Öte yandan fiber optik protokolüyle ilgili soruyu da yanıtlayan Hasipoğlu, fiber optik altyapısının geliştirilmesi ve fiber optik kablolar üzerinden sunulan hizmetin evlere ve işletmelere götürülmesi için Türkiye ile KKTC arasında bir iş birliği protokolü imzalandığını, bunu Türk Telekom’un yapacağını söyledi.

Hasipoğlu, protokolü Başbakan Ünal Üstel ile TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın 24 Eylül 2025’te imzaladığını da hatırlatarak, “Bu konuya iktidarıyla muhalefetiyle kimsenin itirazı yok…. Bu bir ihtiyaç” dedi.

Oğuzhan Hasipoğlu, pazartesi günü Cumhuriyet Meclisi’nde 18 saat dinledikleri muhalefetin Meclis İçtüzüğü’nü ihlal ettiğini ve bunu da itiraf ettiklerini söyledi. Hasipoğlu, Meclis Başkanlığı koltuğunda oturan Meclis Başkanı Yardımcısı Fazilet Özdenefe’nin de bu ihlale ortak olduğunu ifade etti. Sabırla muhalefetin görüşlerini dinlemekten vazgeçmediklerini de söyleyen Hasipoğlu, “Tabiri yerindeyse beraberce bir piyes yaptılar, oyun oynadılar ve Meclisi kapattılar” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, “Pazartesi de yine dinleriz ama günün sonunda ihtiyaç neyse, bu protokolün tadilatlarıyla ilgili gerekeni zaten yaparız” diye konuştu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın da bunu Meclis kürsüsünden dile getirdiğini anımsatan Hasipoğlu, protokolün 11’inci maddesinde “Protokol her iki mecliste onay işlemleri tamamlandıktan sonra yürürlüğe girer, yatırımcının kurduğu altyapı işletme süresi tamamlandığında altyapının devredilmesiyle sona erer” ifadesinin yer aldığını kaydetti.

Oğuzhan Hasipoğlu, bu maddede ayrıca protokolün ek protokoller yapılarak her zaman geliştirilebileceğini, genişletilebileceğini ve değiştirilebileceğini belirtti.

Hasipoğlu, “Bunların çalışması bu hafta içinde başladı. Türk Telekom ülkemize geldi. Bu konuda da bir irade uyuşması var…Ana muhalefetin gereksiz, sırf ana muhalefetlik yapacak diye yasaları ihlal etti… Suda, yeni Meclis binasının açılışında, belediyelerin birleştirilmesinde olduğu gibi daha sonra pişman olacakları eylemler içinde olmasınlar, destek versinler… Pazartesi de içtüzük kuralları çerçevesinde onların her türlü yapıcı önerisini dinlemeye ve dikkate almaya hazırız.” dedi.