Göktaş, görüşmede Aile ve Nüfus On Yılı vizyonu çerçevesinde Türkiye ile KKTC arasında yürütülen ortak çalışmaların ele alındığını, iş birliğini daha ileriye taşıyacak adımların değerlendirildiğini belirtti.

Bakan Göktaş, toplantı kapsamında “Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi”nin de imzalandığını aktararak, bu sürece sundukları katkılar nedeniyle KKTC heyetine teşekkür etti.

Türkiye ile KKTC arasındaki güçlü gönül bağına vurgu yapan Göktaş, “KKTC ile gönül bağımızı güçlendirmeye, dayanışmamızı büyütmeye ve omuz omuza çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.