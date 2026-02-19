Ankara’da Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile görüşen Bakan Hasipoğlu, KKTC’de dijital dünyada çocukların korunması noktasında Meclis ve Bakanlık olarak eşgüdüm içerisinde gerekli adımların atılmaya başlandığını duyurdu.

Hasipoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzaya açılan sözleşmeyi, Türkiye, Nijerya ve Sırbistan’dan sonra imzalayan dördüncü ülke olduğumuzu da açıkladı.Çocukların dijital ortamda güvenli, korunmuş, adil ve saygılı bir şekilde var olmalarını amaçlayan ve sivil bir inisiyatifle hazırlanan sözleşmenin ülkemizde de imzaya açıldığını belirten Hasipoğlu, siber zorbalık ve akran zorbalığının arttığı bu dönemde sosyal medyanın da bir araç olarak kullanıldığını söyledi.

Çevrim içi dünyada çocukların güvenliğinin ve mahremiyetinin her şeyin üzerinde tutulduğunu vurgulayan Hasipoğlu , “Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı” ile çocukları dijital risklerden korumaya yönelik hazırlanan Sosyal Medya Düzenlemesi’nin kısa süre içinde hayata geçirilmesinin hedeflendiğini aktardı.

“ÇOCUKLARIMIZIN DİJİTAL DÜNYADA ÜSTÜN YARARINI KORUYACAĞIZ”

Hasipoğlu sözleşmenin, dijital teknolojilerin sunduğu fırsatları desteklerken çevrim içi istismar, veri ihlalleri, siber zorbalık ve dijital eşitsizlik gibi tehditlere karşı ortak sorumluluk anlayışı getirdiğini kaydederek, “Bu metin yalnızca hukuki bir çerçeve değil, aynı zamanda toplumsal bir seferberlik çağrısıdır” dedi. Hasipoğlu, sözleşmenin 13 maddelik kapsamlı bir koruma çerçevesi sunduğunu ve çocukların dili, dini, ırkı fark etmeksizin dijital dünyada eşit hassasiyetle korunmasını esas aldığını vurguladı.

“DİJİTAL DÜNYADA GÜVENDE KALIN PROJESİNİ BAŞLATTIK”

Türkiye’nin dijital platformlarda çocukların korunmasına yönelik çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade eden Hasipoğlu, KKTC’de de “Dijital Dünyada Güvende Kalın” projesinin başlatıldığını açıkladı.

KKTC’nin uluslararası tanınmışlık sorunu nedeniyle sosyal medya platformlarına doğrudan yaptırım uygulama imkânının sınırlı olduğunu belirten Hasipoğlu, bu nedenle internet servis sağlayıcılarına yükümlülük getirecek bir yasa çalışmasının Meclis gündeminde olduğunu söyledi.

Dijital dünyada çocuk haklarına ilişkin olarak Cumhuriyet Meclisi’nde, UBP Milletvekili Hasan Küçük başkanlığında özel bir komite kurulduğunu ifade eden Hasipoğlu, komite temsilcilerinin aynı günlerde Türkiye’de temaslarda bulunacağını kaydetti. Heyetin, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Nazım Elmas ile bir araya geleceğini belirten Hasipoğlu, hem Bakanlık hem de Meclis düzeyinde konuya özel hassasiyet gösterildiğini vurguladı.

ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLER İÇİN UYGULAMALAR

Konuşmasında şehit aileleri ve malul gazilere yönelik çalışmalara da değinen Hasipoğlu, AJet ile yapılan protokolün uygulanmasının hızlandırılması konusunda destek talep ettiklerini belirtti. İkinci aşamada ise , şehit aileleri ve malul gazilere Devlet Demiryolları ve belediyelerden faydalanma imkânı sağlanmasının planlandığını ifade eden Hasipoğlu, bu kapsamda KKTC tarafından kart basımına başlandığını ve örneğini Bakan Göktaş’a takdim ettiğini söyledi. Hasipoğlu ayrıca, AJet protokolüyle tanınan haklardan KKTC Mücahit Gazilerinin de yararlanabilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.