Görüşmeye ilişkin özellikle Güney’de yoğun medya yorumları bulunduğunu belirten Erhürman, süreci dikkatle takip ettiğini söyledi.

Erhürman, ilk görüşmede sundukları önerileri tüm açıklığıyla kamuoyu ile paylaştıklarını hatırlatarak, “Ne yazılırsa yazılsın, ne söylenirse söylensin, görüşmeye tamamen ön yargılardan arınmış bir biçimde gideceğim” dedi.

Yıllardır süren “durgunluk” döneminin ardından gerçekleşen ilk buluşmadan sonra yapılacak bu ikinci görüşmeye aşırı beklenti yüklenmesinin gerçekçi olmayacağını ifade eden Cumhurbaşkanı, sürecin doğası gereği beklentilerin doğru yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

Erhürman, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarında da belirtildiği üzere çözüm sürecinin ilerleyebilmesi için uygun bir iklimin yaratılmasının önemine dikkat çekerek şunları kaydetti:

“Bunun için karşılıklı anlayışa yönelik samimi çabaya ve küçük-büyük demeden somut adımlara ihtiyaç vardır. Dileğim, bu görüşmenin böyle bir atmosferin oluşmasına katkı sağlamasıdır. Çabam da bu yönde olacaktır.”