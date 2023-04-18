Erhürman'ın açıklaması şu şekilde:

Kadınları aşağılayan, onları ikinci sınıf gören herhangi bir şahıs hiçbir CTP'li nezdinde muteber değildir. Ahmet Ünsal bunu kamusal görevlerini yerine getirirken yaptığı için kendisinin görevden alınması gerektiğini CTP bir bütün olarak dile getirmiştir ve bu yapılacaktır.

Girne belediyemizde bir organizasyon sorunu nedeniyle yaşananlar hiçbir biçimde CTP içinde bu konuda fikir ayrılığı bulunduğu yönünde yorumlanamaz.

Girne Belediye başkanımız sevgili Murat Şenkul göreve geldiği andan itibaren farkını ortaya koymuş, başarılı çalışmalarıyla tüm Girne halkının güvenini ve takdirini kazanmıştır. CTP'liler Girne belediye başkanımızın ve belediye çalışanlarının motivasyonunun kırılmasına asla müsaade etmez.

Kadın Örgütümüz bu ülkede toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinin öncülerindendir. Bu alandaki mücadelesini aralıksız biçimde sürdürecek ve toplumsal cinsiyet eşitliğini temel politikalarından biri olarak kabul eden CTP, bir bütün olarak Kadın Örgütümüzün çalışmalarını desteklemeye devam edecektir.

Halkımızın çok büyük sorunlarla uğraşmak zorunda bırakıldığı böyle bir dönemde CTP'nin ve tüm CTP'lilerin gündemi ülkeyi yönettiği iddiasında bulunanların yarattığı demokratik ve ekonomik fukaralaşmadır. CTP, toplumun tüm bileşenleriyle istişare içinde Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesini aralıksız biçimde sürdürecektir.