Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülke nüfusunun açıklanmamasına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

CTP Lideri Erhürman, "Nüfus politikamız yok. Nüfusu bilemiyoruz" diyoruz. Sn. Üstel, "biliyorum ama söyleyemem", Sn. Dursun Oğuz "bilmiyorum", Sn. Tatar "410,000" diyor.

Yabancılara ne kadar mülk satıldığını bilmiyoruz; önümüzdeki yıllarda nüfusun ne kadar olacağını kestiremiyoruz. Bu konuda derhal düzenleme yapmamız lazım" diyoruz, Sn. Üstel, "abartılacak bir şey yok. Rum'a malzeme vermeyin" diyor. Sn. Dursun Oğuz "devlet nerede, devlet yok. Hukuken bir daire satılabilirken, 10 tane, 20 tane, 50 tane alan var" diyor.

Kimin ne dediği, ne yaptığı belli değil. Ama hep birlikte "devlet yönetiyorlar"..." ifadelerini kullandı.