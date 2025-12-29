Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Yalova’da DAEŞ’e yönelik operasyon sırasında yaşanan terör saldırısında 3 polisin şehit olması, 8 polis ve bir bekçinin yaralanması nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, "Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan polislere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, şehitlerin ailelerine ve tüm Türkiye'ye başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.