Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel’in “Erhan Arıklı müsterih olsun, seçim sonrası hükümet 30 milletvekili ile yoluna devam edecek” şeklindeki açıklamasına işaret etti.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan CTP Genel Başkanı Erhürman, “Bütün seçim sürecini, bize oy verin de seçimden sonra bu YDP'den kurtulalım diyerek geçirdi Sn. Ünal Üstel” dedi.

Erhürman, “Gelin görün ki seçime iki gün kala, Erhan Arıklı müsterih olsun seçimden sonra hükumet yoluna devam edecek demiş. YDP gitsin diye oy istediklerinden oy istemekten vazgeçmiş anlaşılan!” ifadelerini kullandı.

Erhürman, açıklamasına şöyle devam eti:

"Ne seninle, ne de sensiz" şarkısı gibi... Neyse ki ekonomide, eğitimde, sağlıkta, enerjide, her alanda bizi dibe çeken bu "istikrar" şarkısının son notaları artık duyduğumuz...”