Erhürman'ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

Hayat pahalılığı, yolsuzluk, nüfusu bilmememiz, nüfus politikasızlığı, plansızlık, güvensizlik...

Elbette başka sorunları da ekleyebiliriz listeye. Her birimiz kendimizi en doğrudan etkileyen sorunu öne de alabiliriz. Ama bir gerçeklik var: Yukarıdaki sorunların çözümüne yönelik adımlar atamazsak toplumsal kalkınmanın önünü açamayacağız.

Bir araya gelme ve gerekirse bireysel/sektörel özverileri göze alarak çözüm üretme sorumluluğumuz var.

Unutulmamalıdır ki BM Güvenlik Konseyi kararlarında dahi iki toplum arasındaki ekonomik eşitsizliğin daha da derinleştiğinden söz edilerek bunun bir risk olduğunun altı çiziliyor.

Ufak tefek ve parçalı düzeltme çabalarıyla yol alabilme olanağımız yok. Üzerinde uzlaşacağımız bir program çerçevesinde, çok hızlı, sonuç odaklı ve kararlı adımlar atmak zorundayız.

Bilinmesini isterim ki bu konu Cumhurbaşkanlığı'nın gailesidir ve sorunların çözümü noktasında bir toplumsal oydaşmanın sağlanması için son derece aktif olunacaktır.