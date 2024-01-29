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Dokuzuncu dönem milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın konuğu oldu ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu…



“Bu ülkede öncelikli meseleler var” diyen Manavoğlu, “ Bıraksınlar kendi bakanlıkları içerisinde artı puan kazandıracak şeyleri. Bu ülkede ciddi anlamda hükümete bir güvensizlik var. 100-200 kişiyi kurultay hesabıyla mutlu ederek bu iş çözülmez. Geçen hafta hükümet ortaklarının başkanları Ankara’da bir görüşme gerçekleştirdiler. Türkiye’ye rezil rüsva olduk. Biz çok kötü ve doğru olmayan bir yola girdik. Eğer bir hükümet doğal olmayan yollardan oluşursa bunların yaşanılması kaçınılmazdır. Ataoğlu’nun kendi partisi içerisinde ciddi sıkıntıları var. Erken seçim sesleri ana muhalefette yükselmeye başladı. Ancak UBP kendi içerisinde dengeleri kurmadan bir erken seçime gitmez. 2024 içerisinde bir seçim olacağına inanmıyorum. Hükümet ortakları arasındaki sıkıntılar bu şekilde devam ederse Ocak 2025’te bir erken seçim olabilir” dedi.

Halkın siyasete karşı ciddi bir güvensizlik yaşadığına vurgu yapan Manavoğlu, “Bu ülkede siyasete karşı ciddi anlamda güven yitirildi. Yoksa herkes zarar görecek. Muhalefetin yaptığı muhalefette halkı sandığa götürmek için yeterli değil” ifadelerini kullandı.