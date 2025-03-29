Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Eroğlu mesajında şunları kaydetti:

“Bayram günleri bizler için sevinçlerin, coşkuların doruğa ulaştığı, paylaşıldığı, büyük anlam ve değeri olan günlerdir.

Bayram günlerini fırsat bilerek affedici olmayı, hoşgörülü davranmayı, dargınlıkları geride bırakmayı, faydasız hırslardan, nefret duygularından, aşırılıklardan kurtulabilmeyi mutlaka başarmalıyız.

Halk olarak en büyük gücümüzün birlik ve beraberliğimiz olduğunu hiç unutmamalı, kendi çıkarları için bizden görünüp, bizi bize düşman etmeye çalışanlara asla fırsat vermemeliyiz.

Devletimiz, egemenliğimiz, demokrasimiz, Anavatan Türkiye ile sağlam, sağlıklı, kardeşçe ilişkilerimiz bizim için büyük önem ve değere sahiptir.

Bunlara sahip çıktıkça, daha fazla gelişmeleri için çaba harcadıkça her alanda başarılı olacağımızdan herkes emin olmalıdır.

Biz, Kıbrıs konusunu tarihe gömmek, Rum komşularımızla Ada’daki gerçeklere dayalı bir antlaşma yapabilmek için samimiyetle yoğun bir gayret gösterdik ama onlar hala bizi azınlık olarak görüyor, 1974 öncesine dönüşü hayal ediyor.

Kıbrıs konusu için en gerçekçi, makul çözüm iki Devletli çözümdür. Bunun dışındaki arayışlar boşunadır ve Rum tarafının mevcut durumu aleyhimize kullanmasından başka işe yaramayacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam alemi, Anavatan Türkiye’deki kardeşlerimiz ve halkımızın mübarek Ramazan Bayramını candan kutlar, geçirdiğim bel fıtığı ameliyatı dolayısı ile bana ve aileme şifa dileklerini ileten herkse teşekkür eder, sağlık ve mutluluklar dilerim.”