Eroğlu, merhum Kenan Atakol’un Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve egemenlik mücadelesine önemli katkılar sağladığını vurguladı.

3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, eski bakanlardan Kenan Atakol’un vefatı dolayısıyla bir başsağlığı mesajı yayımladı. Eroğlu, Atakol’un millî davanın en zorlu ve çetin dönemlerinde üstlendiği görevlerle halka önemli hizmetlerde bulunduğunu ifade etti.

Mesajında, Kenan Atakol’un Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı görevlerini yürüttüğünü anımsatan Eroğlu, 8 yılı kendi kurduğu 1985-1993 dönemindeki hükümetlerde olmak üzere toplam 13 yıl Dışişleri ve Savunma Bakanlığı görevinde bulunduğunu kaydetti.

Ulusal Birlik Partisi’nin kuruluşundan itibaren aynı çatı altında, ortak hedefler doğrultusunda çalıştıklarını belirten Eroğlu, Atakol’u “saygın, dirayetli ve bilgili bir dost ve arkadaş” olarak nitelendirdi. Eroğlu, kurduğu hükümetlerde gönül huzuru içinde Dışişleri ve Savunma Bakanlığı görevini verdiği Atakol’un, Kıbrıs Türkü’nün özgürlük ve egemenlik mücadelesini başarıyla savunduğunu ve ileriye taşınmasına önemli katkılar sağladığını vurguladı.

Sağlık sorunları nedeniyle cenaze törenine katılamayacak olmanın ayrıca üzüntüsünü yaşadığını da ifade eden Eroğlu, merhum Kenan Atakol’a Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm Kıbrıs Türk halkına başsağlığı diledi.