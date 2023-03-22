-ÖZEL HABER

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gündem Kıbrıs Web Tv'de, Çiğdem Aydın'ın konuğu oldu. Tatar, programda önemli açıklamalarda bulundu.

"Ne devletten ne de egemenlikten vazgeçmeyiz" diyen Tatar, devletimizin geçmişinin 60 yıllık olduğunu anlatarak, egemen eşitlikten 1960 anlaşmasında bile bahsedildiğini kaydederek, bundan vazgeçilmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

"İki devletlilik politikasının altı boş değildir"

'Artık gerçekler söz sahibidir' diyen Tatar, bu gerçeklerin verilen mücadeleler olduğunu belirterek, Kıbrıs Türkü'nün çok büyük bedeller ödeyerek bu noktaya geldiğini, iki devletlilik politikasının altının söylendiği gibi hiç de boş olmadığını, bunun altında yarım asırlık bir mücadele geçmişi olduğunu kaydetti.

Bu mücadelenin tek başına sürdürülemeyeceğini kaydeden Tatar, "Türkiye ile birlikte yürütülen bu siyaset, milli hassasiyetlere dayalıdır. Bu kapsamda çalışmalarımız sürecektir" dedi.

"Annan Planı'ndan bugüne asla duruşumuzu bozmadık"

Annan Planı dönemini hatırlatan Tatar, o günden bugüne asla duruşlarını bozmadıklarını kaydederek, 'günün sonunda biz haklı çıktık' dedi.

Tatar, sözlerine şöyle devam etti:

"Halkımız izolasyonlar kaldırılacak umudu ile büyük bir fedakarlık yaparak Annan Planın'nda evet dedi. Biz o zaman bu sözlerin tutulmayacağını biliyorduk. Olmadı da. Duruşumuz o gün de netti, bugün de nettir. Kazanımlarımız var ve bugün bunları feda edemeyiz, öyle bir lüksümüz yok"