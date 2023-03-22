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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gündem Kıbrıs Web Tv'de, Çiğdem Aydın'ın konuğu oldu. Tatar, programda önemli açıklamalarda bulundu.

KKTC'nin tanınması için yapılan çalışmaları ve açıklamaları değerlendiren Tatar, Türk Devletler Teşkilatı'nda KKTC olarak yer almanın çok önemli olduğuna dikkat çekti.



Tatar, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin KKTC'nin tanınması için büyük gayretleri vardır. Egemen eşitlik ve eşit ulusal statü alanında bir tescil olmasını ve iki devletli çözümü istiyoruz. Bunlar sadece konuşmayla olmuyor, kararlar lazım. İlk adım Erdoğan'ın BM'deki tarihi konuşmasıyla atıldı. Daha sonra Özbekistan'da Gözlemci statüsü ile üye olmamız sağlandı. Üyeliğimizin bulunduğu yerdeki tüm ülkelerin Batı ile işbirliği var ve bu çok önemli. Rumlardan bundan rahatsızlık duyarak hemen tehdide başlıyorlar. İslam İşbirliği Teşkilatı'na da gözlemci üyeyiz, tam üye olamiyoruz çünkü AB bizi tanımıyor. Gözlemci statü bizim için çok önemli bir başarı. Orada KKTC olarak yer alıyoruz. KKTC diye bire gerçek var, kimse bunu inkar edemez. Bu gerçek artık kökleşiyor, somutlaşıyor. Türkiye'nin duruşu ile bu netleşiyor"

"Rumlar için Maronit ve Ermenilerden farkımız yok"

"Kıbrıs Türkü bu büyük oyunda yalnız değildir. Bir tarafta Yunanistan, bir tarafta Rum kesimi vardır. Tek hedefleri adanın tamamının onların olması. Onların zihniyetinde bizim Maronitlerden ve Ermenilerden farkımız yok.

Son zamanlarda Türkiye'nin milli hassasiyetleri ön planda. Siz Türkiye'yi dışarıda tutamazsınız. Türkiye'ye sormadan danışmadan bölgede adım atamazsınız. Kuzeydeki türk devleti egemen olacak ve Türkiye ile ilişkilerini dilediği gibi sürdürebilecek. Türkiye'nin tezi bu, çalışmaları bu yönde bizde bu yönde ilerlemeye devam ediyoruz."

"Yeni siyasete dikkat edilmesi lazım"

Yeni siyasete dikkat edilmesi lazım. Buradaki muhalif çevrelerinde artık kulaklarını açması lazım. Türkiye diyorsa ki garanti ülke olarak benim de meselemdir bu, o zaman beraber hareket etmeliyiz...