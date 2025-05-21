Konuşmasında, böylesine anlamlı bir etkinlikte bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, organizasyonun hazırlanmasına katkı koyan herkese teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Acapulco Otel'de düzenlenen toplantıda Asil Nadir’in annesi Safiye Nadir’in başarılarından örnekler veren Tatar, kadınlara ilham verecek nitelikte birçok başarı öyküsü olduğunu belirtti.

Kadınların iş dünyasında başarıyla yer almasının itici bir güç olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, lokomotifi sürükleyen ve dünya devi yapanın yine kadınlar olduğunu vurguladı.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının mücadele yıllarına değinerek, zorlu dönemlerde bu topraklarda var olmanın, kadınların ortaya koyduğu özverili mücadele sayesinde mümkün olduğunu söyledi.

Kadınların, bir yandan evlerinde üretmeye çalışırken diğer yandan evlatlarını yetiştirmek için büyük çaba sarf ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, milli değerlere bağlı, maneviyatı güçlü nesillerin yetişmesinde kadınların rolünün inkâr edilemez olduğunu ifade etti.

-“Sağlam bir toplumun altyapısını hazırlayan kadınlar, girişimciliğe büyük katkı sağladı”

Girişimciliğin; ticaret, üretim ve finans anlamı taşıdığını belirten Tatar, evlatlarını yetiştirerek, sağlam bir toplumun altyapısını hazırlayan kadınlarının, girişimciliğe büyük katkı sağladığını kaydetti.

“Yürüttüğümüz siyasette, Anavatan Türkiye ile her alanda iş birliğini geliştirerek potansiyelimizi artırmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, TEKNOFEST’e de değinerek, etkinliğin teknolojik gelişmelerin sergilendiği önemli bir platform olduğunu vurguladı. Tatar, KKTC’de bu çerçevede şimdiye kadarki en büyük buluşmanın gerçekleştiğini ifade etti.

TEKNOFEST’in ilham verici bir organizasyon olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, etkinliğe katkı koyan herkese teşekkür etti.

Festival kapsamında düzenlenen yarışmalara katılan öğrencilerin büyük çoğunluğunun kız öğrencilerden oluştuğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, teknoloji çağında kadının başarılı olabilmesi için ağır sanayide yer almasına gerek olmadığını, asıl başarının teknolojide yattığını ifade etti.

Kamu sınavlarında da kadınların daha başarılı olduğunun görüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Kadınlarımız bizim gurur kaynağımızdır” dedi.

Konuşmasının sonunda, kadınların güçlenerek yollarına devam etmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde cinsiyet eşitliği temelinde kadınları desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Güçlü bir toplum inşa etme sürecinde kadınlara verilen önemin artarak sürmesini temenni eden Cumhurbaşkanı Tatar, eşitlik ilkesine dayalı olarak kadın iş gücünün toplum için önemli bir değer olduğunu ifade etti.