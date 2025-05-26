Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen görüşmenin ardından basına değerlendirmede bulunan Tatar, “Direkt temas, direkt ticaret ve direkt uçuş” konularında ısrarlı olduklarını vurguladı.

Tatar, mülkiyet krizine ilişkin Kıbrıs Rum tarafının tutumunu sert sözlerle eleştirdi. Rum yönetiminin izlediği politikaları "terör" olarak nitelendiren Tatar, bu adımların Kıbrıs Türk halkını baskı altına almayı amaçladığını savundu.

Rum tarafının son dönemde attığı bazı adımların görüşme zeminini zedelediğini belirten Tatar, “Rum liderliğinin terörize adımları görüşme zeminini berhava ediyor. Mal-mülk konularında atılan tek taraflı adımlar, diğer alanlarda sağlıklı ilerlememizi engelliyor. Bu nedenle özel temsilciden görüşme tutanaklarını Rum lider Nikos Hristodulidis’e aktarmasını talep ettim” dedi.

Geçiş kapıları konusunda da açıklamalarda bulunan Tatar, Rum yönetiminin sürekli olarak geçiş kapılarının ruhuna aykırı öneriler sunduğunu ifade ederek, “Yaya geçiş kapısına kesinlikle evet demem. Önceliğimiz bu değil. Araç yoğunluğu oluşan mevcut kapıları rahatlatacak adımlara ise açığız” ifadelerini kullandı.

Üçlü görüşmeye de "hayır" dediğini ifade eden Tatar, "mal mülk meselesinde yaşanan tutuklamalar nedeniyle herhangi bir görüşmenin kimseye faydası olmaz" dedi.