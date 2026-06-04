KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Erhürman’ın “cevap vermeyeceğim” ifadesine rağmen dolaylı bir yanıt verdiği belirtilerek, “Bu halk ne istiyor?” sorusuna kendi siyasi perspektifinden cevap vermeye çalıştığı ifade edildi.

Açıklamada, halkın dünyayla temas kurmak, ekonomik olarak güçlenmek ve çocuklarına daha iyi bir gelecek bırakmak istediği vurgulanırken, bunun yanında temel önceliklerin egemenlik, güvenlik ve kimlik olduğu belirtildi.

Kıbrıs Türk halkının;

Egemenliğini korumak istediği,

Güvenlik ve özgürlüğünü tehlikeye atacak adımlardan uzak durmak istediği,

Türk kimliği ve milli aidiyetinden vazgeçmek istemediği,

Türkiye ile güçlü ilişkilerini sürdürmek istediği,

Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün devamını istediği,

Federasyon modeli altında Rum yönetimine eklemlenmeyi kabul etmediği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca 1963–1974 dönemine atıf yapılarak, o yıllarda yaşanan saldırılar, göç ve güvenlik sorunlarının unutulmadığı ve benzer bir sürecin yeniden yaşanmak istenmediği kaydedildi.

Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkının dünyayla bütünleşmek istediğini ancak bunu egemenliğinden vazgeçerek değil, egemenliğini güçlendirerek gerçekleştirmek istediğini vurguladı.

Açıklamada, Rum tarafının geçmişten bu yana tutumunun ortada olduğu belirtilerek, halkın “yeni hayallere değil gerçeklere dayalı bir siyasetle” değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Son bölümde ise Kıbrıs Türk halkının bir daha aldatılmak istemediği ve kendi iradesinin yanlış yorumlanmasına karşı hassasiyet taşıdığı vurgulandı.