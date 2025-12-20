Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, Rumların 21 Aralık 1963 yılında başlattığı ve "Kanlı Noel" olarak tarihe geçen acı olayların, gerçekten de Rumların, Kıbrıs Türk halkını yok etmeye yönelik sistematik hedeflerinin somut bir tezahürü olduğunu kaydetti.

“Bu zorlu dönemde yokluk içinde gösterilen direniş, kararlılık ve özveri, Kıbrıs Türk Halkının varlığını ve haklarını koruma iradesinin en güçlü ifadesidir.” diyen Ertuğruloğlu, “Kanlı Noel” ile başlayan karanlık saldırılara karşı gösterilen destansı direnişin bugün KKTC’nin temeli olduğunu belirtti.

Anavatan Türkiye'nin her koşulda Kıbrıs Türk halkının yanında olan güçlü desteğinin de bu mücadelenin temel dayanağı olduğunu ve bugünkü yapının kurulmasında hayati rol oynadığını söyleyen Bakan Ertuğruloğlu, mesajının devamında şunları kaydetti:

“Şehitlerimizin bize emanet ettiği bu topraklarda barış, huzur ve güvenliği sağlamak, onların hatırasına en büyük saygıdır. Bu kutsal mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Başta ‘Kanlı Noel’ kurbanları olmak üzere, Binbaşı Nihat İlhan’ın hunharca katledilen ailesi ve tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Şehitlerimizin emaneti olan devletimiz daim olsun.”