Denktaş’ın vefatının 14’üncü yılı dolayısıyla mesaj yayımlayan Ertuğruloğlu, “İnandığı davadan, bağımsızlığımızdan ve egemenliğimizden bir an olsun geri adım atmayan Kurucu Cumhurbaşkanımız Denktaş’ı vefatının 14’üncü yılında rahmet, minnet ve derin bir saygı ile anıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ertuğruloğlu mesajını şu ifadelerle tamamladı:

“Ömrünü hürriyet ve eşitlik mücadelemize adayan, egemenlik ve bağımsızlık mücadelemizin öncü lideri Denktaş’ın, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğine ve devlet varlığına dayanan fikri mirası, milli Kıbrıs davamızdaki mücadelemizin sarsılmaz rehberidir. Emaneti olan devletimizi, Anavatanımız Türkiye ile güç ve gönül birliği içinde daha müreffeh yarınlara taşıma gayretimizi azimle sürdürüyoruz. Ruhu şad olsun.”