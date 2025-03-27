Erçin Şahmaran'ın hazırlayıp sunduğu, Kıbrıs Postası Web TV'de yayınlanan "Objektif" bayramdan önceki son programının konuğu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu oldu. Ertuğruloğlu programda, müzakere süreci ve Kıbrıs’taki çözüm arayışları hakkında önemli açıklamalar yaptı.

İlk olarak müzakere süreci hakkında konuşan Ertuğruloğlu, Crans Montana zirvesinde ortak bir zemin bulunmadığını, bunun BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından da ifade edildiğini ancak Güvenlik Konseyi tarafından bir türlü metne dönüştürülmediğini belirtti.

"BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'İN MEVUT KARARLARINI DEĞİŞTİRMEME ISRARI, KIBRISLI TÜRKLER'İ İKİ EGEMEN DEVLETLİ BİR ÇÖZÜM MODELİNDEN VAZGEÇİRME POLİTİKASIDIR"

Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler'in bu oyalamasının sebebinin, Kıbrıslı Türkler'i iki egemen devletli bir çözüm modelinden vazgeçirmeye yönelik bir politika olduğunu ifade etti. Ayrıca, Rum tarafının da federasyon çözümüne karşı olduğunu belirtti. Sorunun esas kaynağının, Kıbrıslı Rumlar'a Kıbrıs Cumhuriyeti muamelesi yapan ve onlara yetki veren BM Güvenlik Konseyi kararları olduğunu vurguladı.

Ertuğruloğlu, bu kararlar ortadan kaldırılmadığı sürece çözümün imkansız olduğunu dile getirdi. Kıbrıslı Rumlara uluslararası temsili tamamen vermenin, çözümün önündeki en büyük engel olduğunu belirten Ertuğruloğlu, BM'nin Türkiye'yi işgalci olarak tanımlarken, Kıbrıslı Rumlara güç vererek çözüm arayışına girmesinin bir hayal olduğunu söyledi. Bu kararlar olduğu sürece, Rumların ne bu kararların aleyhinde hareket edeceklerini ne de paylaşıma açık olduklarını vurguladı.

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜN ALTERNATİFİ, RUMLARIN "ORTAKLIK" OLARAK LANSE ETTİĞİ KIBRISLI TÜRKLERİ AZINLIK HALİNE GETİRECEK ÜNİTER BİR ÇÖZÜMDÜR"

Ertuğruloğlu, Kıbrıslı Rumlar'ın Crans Montana'dan bu yana iç ve dış politikada güvence çekincelerinin hala devam ettiğini belirtti. Rumların Birleşmiş Milletler kararı sayesinde elde ettikleri avantajlar nedeniyle, ortak bir zemin bulmanın imkansız olduğunu söyledi. Bu avantajlar devam ettiği sürece, kimsenin boşuna hayal kurmaması gerektiğini ifade etti.

Ertuğruloğlu, dış politika amaçlarının BM kararlarının geri çekilmesi olduğunu vurguladı. Alternatifinin ise egemen bir devletten vazgeçme ve Rumların "ortaklık" olarak lanse ettiği üniter çözüm olduğunu belirterek, aksi bir çözümün kabul edilemez olduğunu söyledi. Ertuğruloğlu, bu kararları yaratan dünya kurumlarının, iki devletli çözüm dışında Kıbrıslı Türklerin aleyhine hareket edeceğini de sözlerine ekledi.

Son olarak Ertuğruloğlu, Kıbrıslı Rumların edindiği avantajlardan asla vazgeçmeyeceklerini vurguladı. Temmuz ayındaki görüşmelerde Cenevre'de olduğu gibi yine güven artırıcı önlemler gündeme gelecekse, buna katılmanın gereksiz olduğunu ifade etti. Bu tür görüşmeler için ne Cenevre'ye gitmeye ne de Antonio Guterres'in katılımına ihtiyaç duyulmadığını belirten Ertuğruloğlu, mevcut BM Güvenlik Konseyi kararları devam ettiği sürece, Cenevre'ye gitmenin hiçbir anlam taşımayacağını söyledi.