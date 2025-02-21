Ertuğruloğlu bugün yaptığı açıklamada, KKTC’nin rızasını çektiği “federasyon” modelini destekleyen CTP ve tüm çevrelerin, anılan modelin 50 yıl boyunca iki taraf arasında müzakere edilmiş ve artık tüketilmiş bir formül olduğunu göz ardı ettiğini kaydetti.

Tahsin Ertuğruloğlu, “Kıbrıs Türk halkı ile güç ve paylaşımı asla içselleştiremeyen ve Kıbrıs Türk halkını bir azınlık olarak gören Kıbrıs Rum tarafının, yeni bir ‘müzakere’ süreci ile ‘federasyon’ tezini kabul edebileceğine inanmak ve bunun için çaba sarf edilmesi gerektiğini savunmak, dahası, eğer Kıbrıs Türk halkı isterse ‘federasyona’ ulaşılacakmış gibi bir tablo çizmek ve halkı yanlış yönlendirmek en basit tabirle halkımızın zekasına hakarettir” dedi.

Ertuğruloğlu, şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk halkı bu adanın eşit sahibidir. Kıbrıs Türk halkının adadaki varoluş mücadelesi Rum boyunduruğu altında yaşamamak için verilen onurlu bir mücadeledir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ise bu mücadelenin en şerefli sonucudur. Dolayısıyla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sahip çıkmak, egemen eşitliğimizi ve eşit uluslararası statümüzü savunmak en doğal hakkımızdır ve görevimizdir. Uluslararası toplum veya Rum tarafı sözde istermiş gibi davrandığı için özden gelen haklarımızdan vazgeçerek başarısızlığı defalarca ispatlanmış olan ‘federasyon’ görüşmelerine geri dönmek, Kıbrıs Türk halkını ucu açık bir sürece hapsetmekten başka bir amaca yaramayacaktır ve asla sözkonusu değildir.”

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, KKTC’nin tanınmasını ve egemen eşitlik gibi kavramları benimsemek ve özden gelen hakları her ne pahasına olursa olsun savunmanın, gerçeklikten uzak modeller üzerinde zaman harcanmaması için tek çıkış yolu olduğunu belirtti. Ertuğruloğlu, “Unutulmamalıdır ki, ‘federasyon’ tezi, Kıbrıs Türk halkı rızasını verdiği için bir parametre haline gelmiş ve Güvenlik Konseyi kararlarında yer almıştı” dedi.

“Yıllarca sürdürülen ‘federasyon’ müzakerelerinde ortaya bir gerçek çıkmıştır. O da Rum tarafının görüşür gibi yapıp, bizi masaya bağlayıp, Ada’yı Elenleştirme politikalarına devam etmesidir” diyen Ertuğruloğlu, şöyle devam etti:

“Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını Kıbrıs politikalarının temeli ve esası alanlar, Kıbrıs sorununu yaratanın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve kararları olduğunu göz ardı etmektedirler. BMGK kararları Kıbrıs sorununu yaratan kararlar olarak sorunu çözen kararlar olamaz. Halkımızı yanlış bilgilendirmeden başka bir şey olmayan böylesi hamlelerden süratle uzaklaşılmalıdır”