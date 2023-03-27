

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, öğrenci ve akademisyenlerden oluşan 33 kişilik Newcastle Üniversitesi heyetine, Dışişleri Bakanlığı Uğur Umar Konferans Salonu’nda Kıbrıs brifingi verdi.



Öğrencileri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde görmekten ve Dışişleri Bakanlığı’nda ağırlamaktan memnun olduğunu ifade eden Dışişleri Bakanı Eruğruloğlu, heyete, Kıbrıs davasının tarihi süreçleri, Türk tarafının haklı duruşu ve bugün gelinen aşama hakkında bilgi verdi.



Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, yaklaşık 2 saat süren brifingde öğrencilerin sorularını da yanıtladı.