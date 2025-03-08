Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Londra temasları kapsamında Reuters’e demeç verdi.

17-18 Mart tarihlerinde Cenevre’de yapılacak olan BM öncülüğündeki gayri resmi görüşmelerin anlamlı bir sonuca ulaşamayacağını beliriten Ertuğruloğlu, “Ortak bir zeminin yokluğunda, Cenevre'deki bu toplantıdan ne beklenebilir?” dedi.

Reuters'e verdiği demecin devamında Ertuğruloğlu, “Kıbrıslı Rumlar bu toplantıyı müzakerelere 2017'de kaldıkları yerden devam etmek için kullanmak istiyorlar. Bizim için ise bu, ileriye dönük yolu nasıl gördüğümüzü tekrarlamak için bir fırsat: iki ayrı, egemen ve eşit devlet" dedi.

"BAŞARISIZLIĞI KANITLANMIŞ BİR FORMÜLDE NEDEN ISRAR EDİLİYOR?"

KKTC Dışişleri Bakanı, görüşmelerden umutlu olmadığını ifade ederek, “Kıbrıslı Rumlar'la bir ortaklık kurma ihtimali yok, öyleyse neden uğraşalım? Başarısızlığı kanıtlanmış bir formülde neden ısrar ediliyor? Birleşmiş Milletler'e sorumuz budur. Ortak bir zeminin yokluğunda, Cenevre'deki bu toplantıdan ne beklenebilir?” değerlendirmesinde bulundu.