Ertuğruloğlu, KKTC’nin 15 Kasım’da kutlanacak 42. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) adeta bir İsrail askeri üssüne dönüştüğüne dikkati çeken Ertuğruloğlu, ABD ve Norveç’in Rumlara silah ambargosunu kaldırdığını ifade etti.

GKRY’nin Kıbrıs’ın tamamını bir Helen adası olarak gördüğüne işaret eden Ertuğruloğlu, “Rumların Kıbrıslı Türkleri kendilerine eşit olarak görmedikleri gerçeği de göz ardı edilemez. Bu koşullarda Ada’da iki egemen eşit devletin komşular olarak geleceği şekillendirmesi, yani mevcut durum çözümün ta kendisidir. KKTC, çözümün kendisidir.” dedi.

Ertuğruloğlu, Kıbrıslı Türklerin nüfus mübadelesiyle kuzeye geldiklerini ve KKTC’yi kendi devletleri olarak benimsediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“KKTC’yi ülke diye göremeyenlerin KKTC üzerinde ahkam kesmelerini de biz kabul etmiyoruz. Bizim ülkemiz KKTC’dir. Güneydeki Baf, Limasol ve Larnaka’da Türklere terk ettirilen köyler var. Bizim insanımız kuzeye gönüllülük esasıyla taşındı. KKTC’ye geldiler, yerleştiler. Bu insanlarımızı KKTC’de zorla tutmuyoruz. Kendi gönülleriyle, iradeleriyle KKTC’de yaşıyorlar. Güney’e gidip eski köylerinde, eski evlerinde yaşama diye bir hevesleri yok. GKRY’ye gidilmeyeceğini onlar da biliyor. Güney’de kimin olduğunu biliyorlar. Gitseler bile ortada evleri, köyleri yok. Rumlar tarafından yakılmış, yıkılmış yerler var.”

“KKTC, Kıbrıs Türk halkının asla vazgeçemeyeceği varlığı”

KKTC’nin 15 Kasım’da 42. kuruluş yıl dönümünü kutlayacaklarını aktaran Ertuğruloğlu, “KKTC, Kıbrıs Türk halkının destansı bir varoluş, özgürlük ve egemenlik mücadelesiyle taçlandırıldığı ve asla vazgeçemeyeceği varlığıdır.” diye konuştu.

Kıbrıs’ın geleceğinde iki egemen devletin, iki ayrı milletin, iki ayrı demokrasinin işbirliği veya Ada’nın tamamını ele geçirmek isteyen Rumların yaratacağı olumsuz durumun bulunacağını vurgulayan Ertuğruloğlu, bu konuda kararı verecek tarafın GKRY olduğunu dile getirdi.

Ertuğruloğlu, Kıbrıs konusunda eşit uluslararası statü politikalarının kırmızı çizgileri olduğunu anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“KKTC, tarihe şaka olsun diye kurulan bir devlet değildir. Yani devleti bugün kuralım, yarın bozalım veya devleti bugün kuralım, yarın vazgeçelim diye bu devlet kurulmadı. Toplum olarak suni bir yapının içerisinde kendi kendimizi aldatarak başka bir unsurun boyunduruğu altına girmek için kapıyı açık tutma beklentisinin sahipleri şunu anlayacaklardır ki KKTC’den asla vazgeçmeyeceğiz.”

Bakan Ertuğruloğlu, Rumların “Kıbrıs Cumhuriyeti” adı altında Ada’daki Türkleri bir Rum devleti içinde eritme hedefleri olduğuna dikkati çekerek, “Cumhuriyetimizin 42. yaş gününü kutlarken daha nice 42. yıllara diliyorum. Güçlü Türkiye, güçlü KKTC demektir. Ne mutlu Türküm diyene.” ifadelerini kullandı.