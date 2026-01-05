Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecinde ve devletleşme aşamasında önemli görevler üstlenen, Kurucu Meclis üyesi ve eski Dışişleri Bakanı Kenan Atakol’un vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.

Bakan Ertuğruloğlu mesajında şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecinde ve devletleşme aşamasında, Kurucu Meclis üyeliği ve çeşitli bakanlık görevleriyle Kıbrıs Türk siyasi yaşamında derin izler bırakan Kenan Atakol’un vefatından derin bir üzüntü duydum.

13 yıl boyunca yürüttüğü Dışişleri Bakanlığı görevi ile diplomasi tarihimize en uzun süre görev yapan bakan olarak geçen Sayın Atakol, devletimize verdiği kıymetli emeklerle daima hatırlanacaktır.

Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve metanet dilerim.

Başımız sağ olsun."