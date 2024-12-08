Suriye'de 13 yılı geçen iç savaşın ardından yeni bir döneme giriliyor. Heyet Tahrir Eş-Şam öncülüğündeki muhalif gruplar Humus'un ardından Şam'a da girdi. Devlet Başkanı Beşar Esad ise Şam'dan ayrıldı. Esad'ın rotasının ne olduğu şimdilik bilinmiyor. Suriye Ordu Komutanlığı Esad rejiminin düştüğünü subaylarına iletti. Suriye Başbakanı Muhammed Gazi El-Celali, halkın seçeceği herhangi bir yönetimle işbirliğine hazır olduğunu söyledi. İsrail ordusu ise Suriye'deki olaylara müdahale edilmediğini ve birliklerin tampon bölgede konuşlandırdığını duyurdu.