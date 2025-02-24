Karpaz’da meydana gelen eşek katliamı ile ilgili konuşan Basat, bunun bir ilk olmadığını belirterek, Karpaz’da sürekli eşeklerin katledildiğinin altını çizdi. Karpaz’ın bölge özellikleri açısından eşekler için uygun olmadığına vurgu yapan Basat, bölgede sürekli eşek-insan çatışması yaşandığını belirtti. Bu son olayda Polisle beraber çalıştıklarını anlatan Basat, toplam 16 eşeğin öldürüldüğünü söyledi. Basat, ‘eşek ölümleri ilk kez bu ölçekte ama biz bunu sürekli yaşıyoruz’ dedi.

“Sorumlu bulunsa bile cezalar caydırıcı değil”

Eşek katliamının Doğa Park ekipleri tarafından bölgede devriye yapılırken fark edildiğini anlatan Basat, hemen Polise haber verildiğini kaydetti. Basat, bölgede kovan bulunamadığını belirterek, ‘kovan bulunsa, katliamı yapan kişi ya da kişiler belirlense bile cezalar caydırıcı değil’ dedi. Meclis’te görüşülen Hayvan Refah Yasası’na dikkati çeken Basat, yasanın bir an önce gündeme alınması gerektiğini belirterek, ‘bugün suçlular bulunsa para cezası alacaklar. Ancak Hayvan Refah Yasası geçtiği takdirde cezalar artacak ve caydırıcılık olacak” diye konuştu.

“Eşek Koruma Projesi oluşturuldu ancak kaynak yok”

Doğa Park olarak sorunun kalıcı çözümüne odaklandıklarının belirten Basat, şöyle devam etti:

2016 Yılından beridir Karpaz’daki eşekler için çeşitli çalışmalar yaptık. Örneğin yaralı eşeğe nasıl müdahale edebiliriz, doğuma nasıl yardımcı olabiliriz gibi. Arazi çalışmalarımız sürekli yapılıyor. Eşeklerin durumunu takip ediyoruz. Turizm ve Çevre Bakanlığı ile bazı çalışmalar yürüttük ama sonuç alamadık. 2023’te Turizm ve Çevre Bakanlığı, Çevre Koruma Dairesi ve Doğa Park olarak bir protokol yaptık ve Eşek Koruma Projesi’ni oluşturduk. Ne yazık ki projenin hayata geçme aşamasında kaynak bulamadık. Bizim Doğa Park olarak çalışmalarımız tamam. Bu kötü olay belki vesile olur ve faydalı bir sonuç alırız. Bu hayvanlara karşı sorumluluğumuz var, bunu unutmamalıyız.

“Eşekler bir an önce bariyerli alan içine taşınmalı”

Projenin içeriği ile ilgili de bilgiler aktaran Basat, şunları söyledi:

“Hayvanların önce kendi güvenlikleri sağlanmalı. Eşekler doğanın bir parçasıymış, yabani eşekmiş gibi muamele gösteriliyor ama bunlar da bir nevi sokak köpeği gibi sokak eşeği yani evcil hayvanlar. Sahipleri tarafından sokağa atılıp hayatlarını doğada kendi başlarını sürdürmeye çalışan hayvanlar. Karpaz onlar için yeryüzü şekli olarak uygun bir ortam değil. Eşek düz ovalarda yaşayan ve koşabileceği alanda evrimleşen hayvandır bunun yanı sıra Karpaz doğal yem ve su olarak da eşekler için yeterli değil. Yem ve su bulamadıkları için özgürce dolaşamadıkları için sıkıntı yaşıyorlar. Yemek bulamadıklarından dolayı da yayılma çabaları var. Hayatta kalma iç güdüsü ile üreme yoluna gidiyorlar. Karpaz’da eşekler için bariyerli bir bölge var ilk iş olarak eşekler o bariyerli alanın içerisine taşınmalı. Eşek sayısı bariyerli alanın kapasitesi üzerinde ise de bir miktar eşek sahiplendirilmeli.”

Eşek Yönetim Projesi kampanyası…

Taşkent Doğa Parkı olarak eşeklerin kurtulması için tüm imkanları ile hazır olduklarını vurgulayan Basat, Eşek Yönetim Projesi’nin hayata geçmesi için bağış kampanyası başlattıklarını belirtti. Eşek başına yapılacak 200 Euro bağışla bir eşeğin 10 yıl boyunca bakımının sağlanabileceğini anlatan Basat, şu ana kadar 400 bin TL bağış topladıklarını söyledi. “Bu rakam projenin yüzde 2 buçuğunu karşılıyor” diyen Basat, özellikle büyük kurumların eşeklere sponsor olmasının öneminin altını çizdi.