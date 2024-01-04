Aradan sonra devam eden duruşmada dinlenen Bade İsrafiloğlu, İsias Otel enkazı altında kalarak hayatını kaybeden tur rehberleri kafilesinde yer alan eşi Bahtiyar İsrafiloğlu ve kayınbiraderi Ali İsrafiloğlu adına sanıklardan şikayetçi oldu.

Eşi öldükten sonra iki çocuğuyla kaldığını anlatan İsrafiloğlu, çocuklarına, babalarının melek olduğunu söylediğini kaydetti. Bade İsrafiloğlu, yetim olarak büyüdüğünü ve kendi çocuklarının da yetim büyüyeceğini dile getirdi. Ne yapacağını bilemediğini ifade eden İsrafiloğlu, “Bizim çok güzel hayallerimiz vardı. Sanıklar bizim hayallerimizi çaldı” dedi.

İsrafiloğlu, eşiyle en son 5 Şubat akşamı konuştuğunu ve eşinin “seni ve çocuklarımı çok seviyorum” dediğini söyledi.

Deprem haberini sabah aldığını dile getiren İsrafiloğlu, “Eşimin vefat ettiğini öğrendiğimizde biz de öldük. Bizim sevdiklerimiz öldü diye bu iş bitmedi. Onlar da başlarını yastığa koyduklarında bu kadar canı aldıklarını bilsinler” şeklinde konuştu.

İsrafiloğlu, “En ağır cezayı alsınlar. Çocuklarıma, katiller yüzünden babalarının öldüklerini anlatacağım” dedi.