Girne’de, bugün saat 05.00 sıralarında, H.C.U. (E-24) 124 mlgr alkollü içki tesiri altında sarhoş vaziyette bulunduğu sırada, Evliya Çelebi Sokak üzerinde bulunan eski kız arkadaşına ait ikametgâhın kapalı ve kilitsiz durumdaki balkon sürme camını açıp içeriye girerek mülke izinsiz girmekle itham ediliyor.

Polisten verilen bilgiye göre, olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında H.C.U., olay yerine giden ve kendisini tutuklamak isteyen görevli iki polis memuruna yumruk vurmak suretiyle saldırıp görevlerinden men etmekle birlikte, ayrıca söz konusu polislere küfür edip bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdi.

Soruşturma kapsamında söz konusu ikametgâh içerisinde yapılan aramada, H.C.U.’ya ait olduğu tespit edilen yaklaşık 2 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde polis ekipleri tarafından bulunarak emare olarak alındı.

Polis, zanlının tutuklandığını ve soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.