X platformundaki hesabından açıklama yapan Macgregor, ABD yönetimine Irak'tan çekilmesi tavsiyesinde bulundu.

Macgregor, "Amerika, Irak'tan çıkmalı. Karada hala 5 binden fazla askerimiz ve 12 veya 13 üssümüz var. Hepsi de kolay hedefler. Ne için oradayız? Irak'ta başarısız olduğumuz gerçeğini gizlemek için mi?" sorularını yöneltti.

Eski Pentagon danışmanı, Irak'ın çok büyük bir stratejik felaket olduğunu ve ABD'nin bu ülkede kaos yarattığını vurguladı.

ABD ve müttefikleri, Mart 2003'te girdikleri Irak'taki askeri varlıklarını hala sürdürüyor.