Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, 2023 ve 2024 yıllarında yürütülen ESPAD çalışmalarının devamlılığını sağlamak amacıyla, 2025 ESPAD uygulamasının ülke genelindeki tüm ortaöğretim kurumlarında hızlandırılmış programla yürütüldüğü belirtildi.

Komisyon Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu, yaptığı yazılı açıklamada ESPAD’ın, Avrupa’da gençlerin madde kullanım eğilimlerini ölçen en güçlü araştırma ağı olduğunu belirterek, araştırmanın 15–16 yaş aralığındaki öğrencilerle uygulandığını, bu yaş grubunun Avrupa standardının birebir karşılığı olduğunu kaydetti.

Sürecin etik yönüne dikkat çeken Hatipoğlu, öğrencilerin kimliklerinin alınmadığını, anketlerin tamamen anonim şekilde doldurulduğunu, katılımın gönüllülük esasına dayandığını, yanıtlara öğretmenler veya yöneticilerin erişemediğini ve verilerin sadece istatistiksel analiz için, toplu şekilde değerlendirildiğini vurguladı.

Hatipoğlu, “Çocukların güven içinde cevap vermesi bizim için temel ilkedir” dedi.

ESPAD’ın KKTC uygulamasının, Dr. Zafer Bekiroğulları’nın bilimsel süpervizörlüğünde gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, uygulama ekiplerinin, anket sonrası öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı psiko-eğitsel eğitimi de sunduğu ifade edildi.

Hatipoğlu, İngilizce eğitim veren bazı özel kolejlerde ESPAD sürecinin İngilizce sunum, anket formları ve eğitimle tamamlanacağını belirterek, veri toplama sürecinin 22 Aralık’ta tamamlanacağını açıkladı.