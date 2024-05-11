1987’de Gaziantep’te dünyaya gelen Ufuk Özsoy, mangalın ateşinde doğmuş gibi. Onun için mangal sadece bir pişirme aracı değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı. Les Ambassadeurs Hotel’in göz bebeği Mangal Ocakbaşı Restaurant’ında, Ufuk’un ellerinde mangal ateşiyle pişen yemekler, adeta bir lezzet şölenine dönüşüyor. Ufuk, mangalın her çıtırtısını, her dumanını ustalıkla kontrol ederek, misafirlerine unutulmaz bir deneyim sunuyor. Osmanlı dönemine kadar dayanan bir ailenin içinden gelen Ufuk şef, babası gibi, dedesi ve hatta ataları da mutfak dünyasında iz bırakmış kişilerdi. Bu miras, şu anda Girne’nin kalbinde bulunan Mangal Ocakbaşı Restoranı’nda devam ediyor.

Les Ambassadeurs Hotel’de bulunan Mangal Ocakbaşı Restaurant’ında özenle hazırlanan mezeleri, harikulade ara sıcakları, kendine özgü tarifleri ve sunumlarıyla aileniz ve dostlarınız ile keyifli bir akşam yemeğinde tadım fırsatı sunuyoruz. Hele ki Ufuk Şef, muhteşem detaylara yer verdiği ana yemek bölümünde Ali Nazik var ki tadarken parmaklarınızı yiyebilirsiniz. Özenle hazırlanan sosu ve yumuşacık eti ile sizlere harika bir deneyim yaşatacaktır. Bunun yanında kendine has sunumu olan Şaşlık ve Zırh kıymasında yapılan Adana Kebabı’nı yerken kendinizden geçeceksiniz.

Akdeniz’in ruhuyla harmanlanmış bir atmosferde, muhteşem deniz manzarası eşliğinde dostlarla keyifli vakit geçirebileceğiniz bir mekan olan Mangal Ocakbaşı, eğer Akdeniz’in ve Girne’nin kalbinde bulunan bu özel restoranı ziyaret etme fırsatını bulursanız, size sunduğu lezzet şölenini deneyimlemenizi tavsiye ederiz. Burada geçirdiğiniz her an, unutulmaz bir lezzet serüvenine dönüşecektir.

Bu eşsiz lezzetlerin harmanlandığı ve muhteşem Akdeniz ve Girne manzarası eşliğinde Mangal Ocakbaşı Restoranı hafta içi saat 18:00 – 02:00 arası, cumartesi ve Pazar saat 14:00-02:00 arası gündüz rakı sefası düzenlemektedir.