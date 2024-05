GÜNDEM KIBRIS-ÖZEL HABER

Güney Kıbrıs Rum Yönetiminden yasa dışı yollarla KKTC’ye yapılan et kaçakçılığının önüne geçilmesi ve her yurttaşın bütçesine göre et ve ürünlerini tüketebilmesinin önünü açmak için hükümetin ithal et izni vermesi hayvancı ve kasapları eylemlilik haline sokarken yurttaş karardan memnun.

TÜKETİCİ ÖN PLANDA OLMALI….

KKTC’de gerek ekonomik büyümeden gerekse nüfus artışından kaynaklanan et ve et ürünü ihtiyacının sürdürülebilir bir şekilde karşılanabilmesi için hükümet tarafından alınan et ithalatı kararının önümüzdeki dönemde kontrollü bir şekilde genişletilebileceği olasılığını dikkate alan hayvancı ve kasaplar tüketici refahını artıracak bu adımları engellemeye çalışıyorlar.

Konu ile ilgili Gündem Kıbrıs’a konuşan vatandaşlar, donmuş et ithalatının tüketicilerin ve gıda sektörünün ihtiyacını kısmi olarak karşılarken hayvancıların ve kasapların işlerini etkilemeyeceğini çünkü taze et ile donmuş et ürünlerinin kullanım alanlarının tamamen farklı olabileceğini, donmuş et ürünlerinin piyasaya girmesi ile birlikte taze et tedarikinin de rahatlatılmış olacağını ve fiyatların istikrar kazanmasına olumlu etki edebileceğini belirtiyorlar.

Vatandaşlar, donmuş et ithalatı kararının özellikle dar gelirli tüketicileri hayvancı ve kasapların esiri olmaktan kurtaracağının altını çiziyorlar.