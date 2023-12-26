Bloomberg'in haberine göre, Etiyopya, son ödeme tarihi 11 Aralık olan kuponların faiz ödemesini, üzerinden 2 hafta geçmesine rağmen yapmadı.

Zambiya ve Gana'dan sonra temerrüde düşen 3'üncü Afrika ülkesi olan ülke, geçen ay bazı kredi verenlerle ödemelerin askıya alınması için anlaşmaya varmıştı.

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Borçlarını yeniden yapılandırmak için çaba gösteren Etiyopya, G20'de ortaya konulan ‘Ortak Çerçeve’ kapsamında borçlarının hafifletilmesini ve askıya alınmasını istiyor.

Ülkenin kuzeyindeki Tigray'da 2 yıl boyunca süren iç çatışma sonrası Etiyopya'da görülen güvensiz ortam ekonomiye de zarar vermişti.