Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren Polis Memuru Süleyman Talu, zanlının 16 Mayıs 2026 tarihinde saat 22.50 sıralarında Lefkoşa’da Kızıltaş bölgesinde, aralarında anlaşmazlık bulunan ev arkadaşı M.S.E.S.M.’yi tasarrufunda bulundurduğu bıçakla ağır şekilde yaraladığını söyledi.

Polis, zanlının toplam uzunluğu 26,5 santimetre, ağız uzunluğu ise 13,5 santimetre olan bıçağı müştekinin karnına bir kez sokup çıkarmak suretiyle ağır yaralama suçunu işlediğini belirtti.

Yaralının Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde ameliyata alınarak cerrahi serviste müşahede altına alındığını kaydeden polis, zanlının olayın ardından Lefkoşa Adli Şube’ye giderek teslim olduğunu açıkladı.

Polis, olay günü kullanılan bıçağın zanlının kaldığı ikametgahta bulunarak emare olarak zapt edildiğini söyledi. Zanlının soruşturma kapsamında iki kez mahkemeye çıkarıldığını ve hakkında toplam 9 gün ek tutukluluk süresi temin edildiğini belirten polis, yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Polis memuru, müştekinin 24 Mayıs tarihinde ifade vererek şikayetini geri çektiğini, soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının suçunu kabul ettiğini söyledi. Ülkede öğrenci olarak bulunan zanlının aleyhine getirilen davaları da kabul ettiğini kaydeden polis, mahkemeden uygun bir teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün en yakın polis karakoluna giderek ıspat-ı vücut yapmasına, 40 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 800 bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına emir verdi.