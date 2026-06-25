Mahkemede olguları aktaran polis memuru Ahmet Sinanoğlu, zanlının 12-13 Mayıs 2026 tarihleri arasında, Lefkoşa’da ev arkadaşından kira ve kontrat değişikliği bedelini emlak ofisine ödeyeceği gerekçesiyle toplam 39 bin TL aldığını söyledi.

Kiranın Bir Kısmını Emlak Ofisine Vermedi

Polis, zanlının aldığı paranın 15 bin 550 TL’siyle kontrat değişikliği ücretini ödediğini ancak geriye kalan 23 bin 450 TL’lik kira bedelini emlak ofisine teslim etmediğini belirtti.

Vize Borcunu Ödedi, Kalanını Harcadı

Polis, teslim edilmeyen paranın 10 bin 305 TL’sinin muhaceret vize borcunun ödenmesinde kullanıldığını, geriye kalan 13 bin 145 TL’nin ise çeşitli alışverişlerde harcandığını ifade etti.

Şikâyet üzerine zanlının bir gün önce tutuklandığını kaydeden polis, soruşturmanın sürdüğünü, zanlıdan ifade temin edildiğini ve alınacak başka ifadeler bulunduğunu söyledi.

Soruşturma Devam Ediyor

Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için ilk etapta bir gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.