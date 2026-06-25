Mahkemede olguları aktaran polis memuru Emre Özdiken, zanlının 27 Ocak 2025 tarihinde Adli Şube’ye başvurarak şikâyette bulunduğunu söyledi.

Aracını Sattığını, Dolandırıldığını İddia Etti

Polis, zanlının ifadesinde, 7 Ağustos 2024 tarihinde Girne’de yaşayan S.Ö. ile Nissan Juke marka aracını 300 bin TL’ye satmak üzere anlaştığını, 70 bin TL nakit ödeme aldığını ve araç üzerinde bulunan 95 bin TL’lik ipotek borcunun alıcı tarafından ödeneceğinin söylendiğini beyan ettiğini aktardı.

Zanlının, Lefkoşa’da noter huzurunda S.Ö.’ye vekaletname verdiğini ancak bu vekaletnamenin yalnızca ipotek borcunun kapatılması amacıyla düzenlendiğini öne sürdüğünü belirten polis, daha sonra vekaletnamenin farklı işlemlerde kullanıldığını, kalan ödemelerin yapılmadığını ve ipotek borcunun kaldırılmadığını iddia ederek şikâyetçi olduğunu söyledi.

İmza İncelemesi İddiaları Çürüttü

Polis, zanlının ayrıca vekaletnamedeki imzanın kendisine ait olmadığını ileri sürdüğünü ancak Belge İnceleme Uzmanlığı tarafından yapılan analiz sonucunda söz konusu imzanın zanlıya ait olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

“Karıştırdım, Yanlış Anladım” Dedi

Soruşturma kapsamında zanlının 22 Haziran 2026 tarihinde KKTC’ye giriş yaptığı sırada Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını kaydeden polis, zanlının daha önce mahkemeye çıkarılarak hakkında 2 gün ek tutukluluk süresi alındığını belirtti.

Polis, dava tebliği sırasında zanlının “Karıştırdım, yanlış anladım” diyerek durumu kabul ettiğini ifade etti.

10 Günü Aşmayan Süreyle Cezaevine Gönderildi

Polis ayrıca zanlının ülkeye ön izinle giriş yaptığını ancak henüz çalışma izni çıkarmadığı için yasal statüsünün oluşmadığını belirterek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 10 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.