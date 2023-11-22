Konuyla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

19.11.2023 tarihinde, saat 04:40 sıralarında, Gazimağusa’da, H.Ş.(E-27)’nin kalmakta olduğu apartman dairesinin mutfağında meydana gelen yangın ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında, H.Ş.’nin tasarrufunda bulundurduğu akaryakıtı mutfak içerisindeki eşyaların üzerine döküp, eşyaları kasten ateşe vermek suretiyle yangına sebep olduğu tespit edilmiştir. Yangın sırasında, ikametgahın penceresinden yaklaşık 7 metre yükseklikten aşağıya atlaması sonucu her iki ayağı kırılan H.Ş., kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Ortopedi Servisinde müşahede altında alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.