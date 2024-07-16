Narkotik Şube’de görevli polis memuru İbrahim Atabek mahkemede olguları aktardı.

Polis, 12 Temmuz 2024 tarihinde, Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından zanlının Surlariçi bölgesinde kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, avluda park halindeki motosikletin selesinde yaklaşık 100 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 4 adet canlı, 3 adet boş kovan ve 3 adet de çekirdekten oluşan G3 tüfek mermisi ele geçirildiğini söyledi. Polis, zanlıya ait evin önündeki araçta yapılan aramada ise 2 bin Euro, 800 ABD Doları ile 190 Sterlin nakit para tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlının 13 Temmuz tarihinde mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde uyuşturucu maddenin analize, patlayıcı maddelerin balistik incelemeye gönderildiğini kaydetti.

Polis memuru, ayrıca mahkeme emri gereği zanlının iki kez Lefkoşa Devlet Hastanesine götürülerek, tedavisinin yapıldığını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının polise yardımcı olmadığını, telefonunun şifresini vermediğini açıkladı. Polis, alınacak ifadeler ve kayıp olduğuna inanılan emareler olduğunu belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.