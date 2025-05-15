Polisin açıklaması şöyle:

15.05.2025 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Gemikonağı’nda bir apartman dairesinde sakin Courage CHIRIGO (E-23), dairesine girmek için kapı anahtarı olmadığı gerekçesiyle, ikamet etmekte olduğu daireye girebilmek maksadıyla ara yerde bulunan diğer bir dairenin balkonuna geçip kendi dairesinin balkonuna geçeceği esnada, balkondan yaklaşık 10,7 metre yükseklikten zemine düşmesi sonucu ağır şekilde yaralanmıştır.

Courage CHIRIGO, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden Y.D.Ü. Hastanesi’ne sevk edilerek Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alınmıştı. Adı edilen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek olup, soruşturma devam etmektedir.