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23.07.2023 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Ozanköy ’de sakin Robert SLACK (E-84) kalmakta olduğu ikametgahın avlusu içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Soruşturma davam etmektedir.

Ani ölüm le ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

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