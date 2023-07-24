KKTC'de kırmızı alarm verildi KKTC'de kırmızı alarm verildi

Ani ölümle ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

23.07.2023 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Ozanköy’de sakin Robert SLACK (E-84) kalmakta olduğu ikametgahın avlusu içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Soruşturma davam etmektedir.