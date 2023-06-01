“1 Haziran Dünya Çocuk Günü” dolayısıyla çok sayıda okulda gerçekleştirilen etkinliklere Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) de katkı sağladı.

Lefkoşa Atatürk ilkokulu, Akçay Zümrütköy İlkokulu ve yine Güzelyurt bölgesinde bulunan Özgürlük İlkokulu‘nda gerçekleştirilen etkinliklerde çocukların mutlu edilmesi ve eğlenceli vakit geçirmesi hedeflendi.

Düzenlenen etkinliklerde çeşitli oyunlara yer verilirken çocuklara ikramlarda da bulunuldu.

Ayrıca geçtiğimiz hafta Atatürk Öğretmen Akademisi öğrencileri tarafından düzenlenen 16. Çocuk Şenliğine de katkı koyan Evkaf, 1700’e yakın okul öncesi öğrencisinin yanında olarak bir hafta boyunca düzenlenen etkinliklerde çocukların mutlu olmasını sağlamıştı.